Грузія і Євросоюз підписали угоду про єдиний повітряний простір

Грузія і Європейський союз підписали угоду про єдиний повітряний простір, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на делегацію ЄС у Грузії.

Угода передбачає розробку спільного авіаційного простору між Грузією і ЄС протягом двох років після його підписання на основі правил в галузях безпеки польотів і авіаційної безпеки. "Грузія проведе гармонізацію свого законодавства з європейськими стандартами ЄС і здійснення авіаційних правил в таких сферах, як безпека польотів, довкілля, захист прав споживачів, управління повітряним рухом, економічне регулювання", - йдеться в повідомленні.

Згідно з підписаною угодою, всі авіакомпанії Євросоюзу зможуть виконувати прямі польоти до Грузії з будь-якої точки ЄС, як і грузинські авіаперевізники. Угода зніме всі обмеження на ціни і кількість щотижневих рейсів між Грузією і ЄС. Впродовж останніх п`яти років пасажирські перевезення щорічно збільшувалися в середньому на 10%, а вантажні - не менше ніж на 26% за п`ять років.

На сьогоднішні існує прямий зв`язок польотів між Грузією і дев`ятьма країнами - членами ЄС: Австрією, Чехією, Францією, Німеччиною, Грецією, Латвією, Литвою, Нідерландами і Польщею.