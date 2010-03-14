Китай непокоїть будь-яке коливання долара

Прем`єр Державної ради Китаю Вень Цзябао висловив занепокоєння щодо стабільності американського долара і закликав Вашингтон "вжити рішучих заходів", щоб запевнити Пекін у безпеці значної частини довгострокових казначейських облігацій, що зберігаються в банках США. За його словами, будь-яке коливання американської валюти викликає занепокоєння в Китаї, передає РосБізнесКонсалтинг. Він зазначив, що Пекін не може припуститися ні найменшої помилки, коли йдеться про фінансові активи країни.

В.Цзябао порадив США контролювати нестійкий фінансовий дефіцит і запобігти значному зростанню інфляції.