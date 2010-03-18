Країни Європи та Центральної Азії - на порозі енергетичної кризи?

Світовий банк вважає, що країни Європи та Центральної Азії стоять на порозі енергетичної кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у звіті Світового банку, оприлюдненому сьогодні директором Департаменту Світового банку з питань стійкого розвитку країн Східної Європи та колишнього СРСР Пітером ТОМСОНОМ.

“Очікується, що до 2030 року попит на первісні енергоносії в регіоні Європи та Центральної Азії зросте на 50%, тоді як споживання електроенергії, за прогнозами, збільшиться на 90%”, - сказав він.

За словами представника Світового банку, для забезпечення таких зростаючих потреб в енергетичних ресурсах будуть потрібні значні інвестиції, загальна сума яких має перевищити 3 трлн. дол. США у цінах 2008 року.

Так, лише для розробки родовищ первісних енергоресурсів потреба в інвестиціях на період з 2010 по 2030 рік становитиме 1,3 трлн. дол., на підтримку та розвиток інфраструктури енергетичної галузі – 1,5 трлн. дол., ще 500 млрд. дол. – на розвиток системи центрального опалення.

“Загальний обсяг інвестицій, який перевищує 3 трлн. дол. США, неможливо здійснити лише за рахунок державних коштів. А для залучення приватних інвесторів потрібно вдосконалювати інвестиційний клімат”, - сказав П.ТОМСОН.

Як один із шляхів, що сприятиме уникненню енергетичної кризи, представник Світового банку назвав вкладання коштів в енергоефективність. За його словами, кожен долар, вкладений в енергоефективність, дає можливість зекономити 2 долари на інвестиціях у виробництво енергії.

У доповіді Світового банку також наголошується, що через потребу країн регіону у надзвичайно великих інвестиціях, а також тривалі терміни реалізації проектів в енергетичній сфері, ці країни мають шукати джерела фінансування енергетичних проектів у найстисліші терміни.

“Якщо в цілому ставлення країн регіону до експлуатації енергоресурсів не зміниться, регіон в цілому може зіткнутися з гострою нестачею енергії і до 2030 року перетворитися з експортера на імпортера енергії”, - наголосив П.ТОМСОН.