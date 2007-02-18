У центрі Петербурга вибухнув Макдоналдс
20:13, 18 лютого 2007Світ
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Обвалилася стеля кафе
У центрі Петербургу в кафе стався вибух, повідомили РІА Новостив прес-службі головного управління МНС РФ по місту.
"Близько 20.30 мск (19.30 за київським) у кафе Макдоналдс, яке розташоване на розі Невського проспекту і вулиці Рубінштейна, вибухнув невстановлений вибуховий пристрій", - сказав представник прес-служби.
За його словами, за попередніми даними, у кафе обвалилася стеля. Інформації про потерпілих немає.
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