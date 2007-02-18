У центрі Петербурга вибухнув Макдоналдс

У центрі Петербургу в кафе стався вибух, повідомили РІА Новостив прес-службі головного управління МНС РФ по місту.

"Близько 20.30 мск (19.30 за київським) у кафе Макдоналдс, яке розташоване на розі Невського проспекту і вулиці Рубінштейна, вибухнув невстановлений вибуховий пристрій", - сказав представник прес-служби.

За його словами, за попередніми даними, у кафе обвалилася стеля. Інформації про потерпілих немає.