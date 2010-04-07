Заручник опозиції – голова МВС Киргизії – при смерті, віце-прем'єрові вибили око

Дані про загибель голови МВС Киргизії Молдомуси Конгантієва не відповідають дійсності, заявив виконуючий обов`язки начальника прес-служби міністерства Рахматілло Ахмедов. "Ця інформація (про смерть міністра) вигадана, помилкова", - сказав Ахмедов в середу в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы".

В той же час сайт "Фрегана.ру" повідомляє, що Конгантієв дуже сильно побитий і перебуває у вкрай важкому стані. У місцеву лікарню доправили і іншого заручника опозиції – віце-прем`єра Акилбека Жапарова, якому нападники вибили око. Представників влади спробував захистити один з лідерів мітингу Серен Шейшенов, через що він сам отримав серйозні травми. У натовпі навіть не зрозуміли, як самі задавили ногами свого лідера, повідомляє Newsru .

Тим часом в зіткненнях є поранені і загиблі. Їх число постійно зростає. За останніми даними міністерства охорони здоров`я, загинули 17 людей, постраждали 142. Мітингуючі закликають йти на штурм всіх силових відомств, спецслужб.