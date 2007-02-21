Великобританія може вийти з альянсу зі США

Напередодні увечері телеканал Sky News з посиланням на таблоїд The Sun повідомив, що Блер в середу, можливо, оголосить в Палаті общин парламенту про виведення частини британського військового контингенту з Іраку. За даними The Sun, вже найближчим часом додому зможуть повернутися півтори тисячі військовослужбовців з семи тисяч, що перебувають на півдні Іраку, а до кінця 2007 року з Іраку буде виведено близько трьох тисяч британських військових, якщо обстановка в країні дозволить це зробити, передає ІТАР-ТАРС.

Процес виведення британських військ передбачається провести повільніше, ніж очікувалося, відзначає ВВС. Місцеві спостерігачі і політологи в більшості сходилися на думці, що до 2008 року в Іраку не повинно залишитися жодного британського військового. Згідно джерелам, темп скорочення контингенту королівства може ще більше сповільнитися у разі різкого посилювання внутрішньої обстановки в Іраку.

Білий дім поки виступив з ухильною реакцією на повідомлення, що надходили з Лондона, відзначає CNN. "Тоді як Великобританія тримає могутні сили на півдні Іраку, ми раді, що умови в Басрі покращали настільки, що вони (британці) можуть більшою мірою передати контроль іракцям, - йдеться в поширеній увечері у вівторок заяві офіційного представника Ради національної безпеки при президентові США Гордона Джондроє. - США розділяють мету передати відповідальність силам безпеки Іраку і зменшити чисельність американських військ в Іраку".

Очікуване в середу оголошення прем`єр-міністром Великобританії Тоні Блером графіка виведення британських військ з Іраку може бути ознакою розколу в альянсі між США і Великобританією, вважає відомий американський політолог, професор Гарвардського університету Девід Герген, який працював радником у чотирьох президентів США - Річарда Никсона, Джеральда Форда, Рональда Рейгана і Білла Клінтона.

"Якщо ці повідомлення вірні, а вони, схоже, добре підкріплені, то звук, який ми чуємо, - це розколювання альянсу, - цитує Гергена РІА "Новини". - Це означає, що Британія починає зараз йти своїм власним шляхом і це приведе до ще більшої ізоляції президента Буша", - додав політолог. На його думку, заява Блера "збільшить в США тиск на президента Буша, щоб він скоріше повернув додому американські війська".

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