Прем'єр Польщі має намір вилетіти до Смоленська

Глава польського уряду Дональд ТУСК планує сьогодні вилетіти до Смоленська, де сьогодні вранці в авіакатастрофі загинув глава Польської держави Лех Качинський, а також інші високопосадовці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Д.ТУСК після надзвичайного засідання уряду сьогодні у Варшаві.

Прем’єр-міністр Польщі зауважив, що на місці трагедії вже працюють представники польської прокуратури.

Д.ТУСК не виключив, що сьогодні може відбутися ще одне надзвичайне засідання уряду.

Він також назвав сьогоднішню авіакатастрофу жахливою трагедією і висловив співчуття родичам загиблих, в першу чергу, Президента Польщі.

"Такої драми сучасний світ не бачив", - сказав він.

Д.ТУСК сказав, що уряд вирішив оголосити завтра о 12.00 за місцевим часом "дві хвилини мовчання" для вшанування пам’яті загиблих у авіакатастрофі.

За його словами, "дві хвилини мовчання" також будуть оголошені у день поховання загиблих.

Д.ТУСК відмовився відповідати на запитання журналістів.