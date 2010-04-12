НАТО скликає засідання щодо авіакатастрофи під Смоленськом

Сьогодні відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО щодо авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинули Президент Польщі Лех Качинський та ряд польських високопосадовців.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на джерела в НАТО.

В авіакатастрофі під Смоленськом загинув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Франтішек Гонгор, який, за оцінками експертів, був основним кандидатом на посаду керівника Збройних сил НАТО.