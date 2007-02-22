Ізраїльські війська увійшли на південь сектора Гази - імовірно, для проведення операції з пошуку тунелів під кордоном, повідомляє (C) Associated Press з посиланням на палестинські джерела. Ізраїль поки не коментує це повідомлення.

За даними палестинських спецслужб, ізраїльські війська діють в безпосередній близькості від кордону і зіткнень з палестинцями поки не зафіксовано.

Палестинські бойовики використовують викопані під кордоном тунелі для контрабанди зброї і для атак на ізраїльських військових.

РБК-Україна