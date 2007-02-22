Ізраїльські війська увійшли на південь сектора Гази
08:48, 22 лютого 2007Світ
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Ізраїль не коментує це повідомлення
Ізраїльські війська увійшли на південь сектора Гази - імовірно, для проведення операції з пошуку тунелів під кордоном, повідомляє (C) Associated Press з посиланням на палестинські джерела. Ізраїль поки не коментує це повідомлення.
За даними палестинських спецслужб, ізраїльські війська діють в безпосередній близькості від кордону і зіткнень з палестинцями поки не зафіксовано.
Палестинські бойовики використовують викопані під кордоном тунелі для контрабанди зброї і для атак на ізраїльських військових.
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