Що сталося з ісландським вулканом?

Повітряний простір від Великої Британії до країн Балтії і південніше - до Румунії - повністю або частково закритий через розповсюдження попелу і пилу від виверження вулкана в Ісландії.

У п`ятницю було скасовано близько 16 тисяч авіарейсів. Сотні тисяч пасажирів не можуть дістатися місця призначення. Авіакомпанії зазнають збитків у розмірі близько 200 мільйонів доларів щодня.

Американське командування повідомило, що довелося змінити маршрути багатьох польотів, включаючи ті, що евакуювали поранених з Афганістану й Іраку.

Швейцарія, Північна Італія, Франція, Німеччина, Англія напередодні зробили повідомлення, що мінімум до 13.00-14.00 суботи не зможуть відновити польоти

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За словами керівника метеорологічної служби Ісландії Метью Роберта, в середу, 14 квітня, о другій половині дня сталися два викиди вулканічної лави, другий був особливо великим. Густий стовп чорної хмари піднявся в небо над вулканом на висоту 6 км. Щільним шаром попелу на схід від гори вже покриті тисячі гектарів землі.

На думку директора Інституту вулканології та геодинаміки Генріха Штейнберга, нинішній природний катаклізм не можна назвати незвичайним:

– Це абсолютно нормальне виверження тріщини і навіть не дуже сильне. Просто специфіка в тому, що тріщина, якою підіймається магма, пройшла через льодовик і, відповідно, контакт розплаву з температурою 1200 градусів з льодом призводить до вибухів і, відповідно, виникає багато попелу.

Передбачити, як довго триватиме виверження в Ісландії, складно. Але прогноз в кілька тижнів, на думку ученого, є цілком вірогідним: останній раз вулкан під льодовиком Ейяф’ятлайокудль (Eyjafjallajokull — острів гірських льодовиків) прокидався 1821 роre, його виверження тривало два роки.

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Скасування польотів пов`язане з турботою про безпеку пасажирів. Хмара вулканічного попелу створює не тільки проблеми з видимістю для екіпажів повітряних судів. Про це в інтерв`ю Радіо "Свобода" розповів фахівець Центрального аерогідродинамічного інституту:

– Попадання літака у вулканічну хмару загрожує негативними наслідками. В першу чергу, це погіршення радіозв`язку, погіршення роботи електроніки на борту, погіршення видимості, яка пов`язана не тільки з тим, що хмара чорна сама собою, а й з тим, що частинки в хмарі "наждачать" лобове скло. Але найнебезпечніше – можливість відмови двигуна після потрапляння попелу в двигун.

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Мікроскопічні частинки попелу, викинутого в атмосферу, можуть викликати різні ураження дихальної системи, особливо у людей, які страждають на астму й інші захворювання органів дихання. Коли почнеться осідання хмари, у людей можуть з`явитися роздратування слизистої, очей і носа, сопливість, біль в горлі або сухий кашель, передає Медпортал. Світова організація охорони зжоров’я порадила європейцям трохи менше виходити з дому, а також використовувати маски, що захищають органи дихання.

Працівники британського Агентства з охорони здоров`я (Health Protection Agency) вважають, що поверхні Землі досягне лише незначна частина попелу, викинутого виверженням у високі шари атмосфери, тому його несприятлива дія буде короткочасною.