Обама скасував приліт до Польщі
22:54, 17 квітня 2010Світ
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Президент США Барак Обама скасував поїздку до Кракова на похорон президента Польщі Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі під Смоленськом, повідомив журналістам у суботу прес-секретар президента Роберт Гіббс.
"Президент ухвалив рішення відмінити поїздку до Польщі через виверження вулкана в Ісландії", - цитує РІА "Новости".
Раніше планувалося, що Обама вилетить до Польщі ввечері у суботу.
Через викиду попелу вулканом в Європі порушено авіасполучення.
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