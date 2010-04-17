Обама скасував приліт до Польщі

Президент США Барак Обама скасував поїздку до Кракова на похорон президента Польщі Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі під Смоленськом, повідомив журналістам у суботу прес-секретар президента Роберт Гіббс.

"Президент ухвалив рішення відмінити поїздку до Польщі через виверження вулкана в Ісландії", - цитує РІА "Новости".

Раніше планувалося, що Обама вилетить до Польщі ввечері у суботу.

Через викиду попелу вулканом в Європі порушено авіасполучення.