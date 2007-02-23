Американський солдат отримав 100 років у в`язниці за згвалтування іракської дівчини

У США суд засудив сержанта Пола Кортеса до тюремного ув`язнення терміном 100 років за співучасть в згвалтуванні 14-річної іракської дівчини і вбивстві її сім`ї, повідомляє AFP.

Суд пом`якшив винесений раніше вирок, згідно якому Кортес мав сидіти у в`язниці до кінця життя.

Згідно діючій практиці, тепер колишній сержант зможе добиватися умовного звільнення після того, як відсидить перші десять років.

Цей злочин був здійснений в березні 2006 року групою американських солдатів в селі Махмудія, розташованому на півдні від Багдада. Намагаючись приховати скоєне, військовослужбовці убили всю сім`ю дівчини, після чого підпалили її будинок. Раніше у цій справі вже був ухвалений вирок іншому співучасникові злочину, Джеймсу Бейкеру, який отримав 90 років в`язниці. Той, як і Кортес, погодився співробітничати із слідством.

Лента.ру