У Мексиканській затоці затонула нафтова платформа: зникли 11 людей
09:27, 23 квітня 2010Світ
1510 0
8 тис. барелів на день потрапляє у воду
Нафтова платформа, на якій у вівторок стався вибух, затонула у водах Мексиканської затоки біля узбережжя штату Луїзіана.
Берегова охорона США заявляє про можливу небезпеку вибуху для навколишнього середовища, передає Бі-Бі-Сі.
Бурова установка могла містити більш як 2,6 млн. літрів дизельного пального.
Крім того із свердловини може потрапляти у воду до 8 тис. барелів нафти на день.
11 робітників вважаються зниклими безвісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter