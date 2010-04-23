У Мексиканській затоці затонула нафтова платформа: зникли 11 людей

Нафтова платформа, на якій у вівторок стався вибух, затонула у водах Мексиканської затоки біля узбережжя штату Луїзіана.

Берегова охорона США заявляє про можливу небезпеку вибуху для навколишнього середовища, передає Бі-Бі-Сі.

Бурова установка могла містити більш як 2,6 млн. літрів дизельного пального.

Крім того із свердловини може потрапляти у воду до 8 тис. барелів нафти на день.

11 робітників вважаються зниклими безвісти.