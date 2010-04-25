В.о. президента Молдови заявив, що не приїде на парад Перемоги до Москви

Тимчасово виконуючий обов`язки президента Молдови, спікер парламенту Міхай ГІМПУ повідомив, що його не буде 9 травня в Москві на параді Перемоги, передає РІА «Новости».

«Мене нічого не пов`язує з Москвою. Туди їдуть лише переможці, що робити там переможеним?» - заявив М.ГІМПУ в інтерв`ю одному з місцевих телеканалів.

«Я згоден з тим, що виповнюється 65 років з дня закінчення Другої світової війни, але я не можу забути нещастя, депортації, голод, через які пройшли громадяни Молдови в часи Радянського Союзу», - відзначив в.о. президента Молдови.