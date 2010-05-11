Азаров висловив співчуття прем'єрові Таджикистану

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття прем`єр-міністру Таджикистану Акілу АКІЛОВУ у зв`язку із загибеллю людей через стихійне лихо.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету міністрів України.

"Від імені уряду України і від мене особисто прийміть наші глибокі співчуття у зв’язку із загибеллю людей, що викликана повінню і сходом селів", - йдеться у телеграмі М.АЗАРОВА.

Прем’єр України передав слова підтримки постраждалим, рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв повеней, що сталися у Таджикистані 6-7 травня, досягла 24 особи.

Стихією було охоплено 12 районів. Зруйновано десять загальноосвітніх шкіл, декілька медичних установ, знесені 34 автодорожні мости, загинула тисяча голів худоби, змито більш як 5 тисяч гектарів сільгоспкультур і постраждало понад 100 кілометрів автодоріг.

За попередніми даними, сума збитків, завданих стихією, вже перевищила 100 млн. дол.