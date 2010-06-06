Смоленські міліціонери картку загиблого поляка не брали

В Управлінні внутрішніх справ Смоленської області спростували інформацію про затримання співробітників загону міліції особливого призначення, які нібито скористалися банківською карткою генерального секретаря польської Ради з охорони пам`яті боротьби і мучеництва Анджея Пшевозника після його загибелі у президентському Ту-154 10 квітня.

Про це повідомив перший заступник начальника УВС, начальник кримінальної міліції Микола Турбовець.

«Не має місця ні факт затримання співробітників смоленського ЗМОП, ні факт вчинення співробітниками правоохоронних органів яких-небудь злочинів, пов`язаних з їх роботою на місці катастрофи», – наводить його слова Газета.ру.