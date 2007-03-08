8 березня - свято лютого капіталізму?

Це свято допомогло спалахнути революції, в результаті якої Ленін опинився в Кремлі. Але сьогодні день російських жінок набагато сильніше нагадує свято лютого капіталізму, а не комуністичної солідарності, пише The Times.

Міжнародний жіночий день у Росії відзначають з розмахом. Вчора чоловіки несамовито кинулися за покупками – за дорогими квітами, шоколадом і духами для своїх пані.

На відміну від Дня святого Валентина, який лише нещодавно завезли з-за кордону, цього дня дружини, подруги, сестри, дочки і колеги жіночої статі чекають від чоловіків подарунків – так вони повинні висловити своє захоплення прекрасною статтю.

Бере участь в святі і держава: на вулицях багатьох міст вчора були вивішені вітальні плакати на честь 8 Березня. Цей день залишається в Росії і інших колишніх республіках Радянського Союзу офіційним святом.

А введена була ця традиція Комуністичною партією в 1966 році "на ознаменування видатних заслуг радянських жінок в комуністичному будівництві, в захисті Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни".

Сьогодні жіночий день в Росії асоціюється зі святом, проте у нього давня революційна історія. Виступ жінок, які вимагали "хліба і миру", 23 лютого 1917 року став першим в ланцюзі подій, які за тиждень призвели до зречення царя Миколи II. В той момент Росія ще жила за юліанським календарем, а за грегоріанським, який діяв у решті всього світу, цей день був 8 березня.

Тимчасовий уряд, до якого перейшла влада, надав жінкам право голосу. А коли після Жовтневої революції влада опинилася в руках Леніна, феміністки у рядах більшовиків переконали його офіційно визнати Міжнародний жіночий день, хоча тоді він і не став вихідним.

Але ця революційна історія дещо загубилася на тлі мільйонів чоловіків, що кидалися вчора у пошуках подарунків: їх турбувало в основному те, як би не допустити революції у себе удома.

Іnopressa