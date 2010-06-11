У ПАР загинула 13-річна правнучка Нельсона Мандели

У Південно-Африканській республіці в автокатастрофі загинула правнучка колишнього лідера країни Нельсона Мандели.

Радіо "Свобода" повідомляє, що нещасний випадок стався, коли 13-річна Зенані Мандела поверталася додому після концерту, приуроченого до відкриття чемпіонату світу з футболу. Інших потерпілих немає. Подробиці катастрофи не уточнюються.

Зенані була однією з дев`яти правнуків Нельсона Мандели. Нещасний випадок стався за декілька годин до відкриття в Йоханесбурзі 19-го чемпіонату світу з футболу.