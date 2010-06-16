За заперечення злочинів СРСР у Литві ввели кримінальну відповідальність

Сейм Литви у вівторок, 15 червня, схвалив поправки до Кримінального кодексу країни, згідно з якими публічне заперечення злочинів радянського і нацистського режимів відтепер є кримінальним злочином. Законопроект набуде чинності після того, як його підпише президент.

Порушникам нового закону загрожує штраф або позбавлення волі на строк до двох років.

Згідно з поправками, відповідальність передбачається за заперечення агресії проти Литви з боку СРСР і фашистської Німеччини, військових злочинів і злочинів проти людяності, а також применшення цих явищ або їх виправдання.

Крім того, в законопроекті згадується і відповідальність за заперечення злочинів, здійснених щодо Литви та її жителів в 1990-1991 роках.

Наголошується, що, згідно з поправками, покарання за зазначені провини передбачене тільки в тих випадках, якщо заяви були зроблені в образливій формі, супроводжувалися погрозами або сприяли порушенню громадського порядку.

Раніше, в 2008 році, нагадує Лента.ру, в Литві була введена заборона на публічну демонстрацію радянської і нацистської символіки.