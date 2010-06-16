У Киргизії оголосили триденну національну жалобу

Президент Киргизької Республіки на перехідний період, Голова Тимчасового Уряду Киргизької Республіки Роза ОТУНБАЄВА підписала постанову «Про оголошення 16, 17 і 18 червня 2010 року Днями національної жалоби пам`яті загиблих громадян у місті Ош, Ошській і Джалал-Абадській областях».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Тимчасового уряду Киргизії.

Відповідно до даної постанови, в ці дні на території країни буде приспущено всі державні прапори на адміністративних будівлях, відміняються всі розважальні програми на республіканських каналах телебачення і радіомовлення.

У зверненні Тимчасового Уряду до киргизького народу і світової спільноти сказано, сотні людей стали жертвами ненависті і братовбивчого божевілля, а тисячі людей були втягнуті в погроми і пограбування, вбивства і насильство.

«Зараз немає жодної киргизької або узбецької сім`ї, якої б не торкнулося це горе. Причина цього – нездійсненне прагнення колишніх правителів повернутися до влади», - йдеться в повідомленні.

Влада Киргизії обіцяє знайти й покарати провокаторів і організаторів безпорядків, хоч би де вони переховувалися.

«Нам відомо, що поки що злочинці не спіймані і не були покарані, вони не заспокояться. Сьогодні в Оші і Джалалабадській області ситуація нормалізується. Але готуються нові провокації, зокрема і в інших регіонах країни. Представники поваленої «Сім`ї» оголосили нашому народу терор і готові на будь-які провокації», - сказано у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 червня в місті Ош - другому за населенням обласному центрі Киргизії - почалися зіткнення між киргизами і узбеками, найбільші за останні 20 років. Невдовзі безпорядки перекинулися на сусідню Джалал-Абадську область. Учасники безпорядків палили машини, громили магазини, базари, а також житлові будинки, на вулицях безчинствували мародери.

За останніми офіційними даними в результаті зіткнень загинули 187 людей.