Берлусконі з`явиться на лаві підсудних поруч зі своїм адвокатом

Сьогодні Сильвіо Берлусконі з`явиться перед судом. Колишнього прем`єр-міністра Італії знову звинувачують у хабарництві, йому загрожує вісім років в`язниці, передає радіостанція "Эхо Москвы".

Цього разу лаву підсудних ділить з політиком його власний адвокат - Девід Міллс. Прокуратура вважає, що ще будучи прем`єром Берлусконі дав йому хабар у розмірі 600 тисяч доларів з тим, щоб той дав помилкові свідчення на двох інших судових процесах. Йдеться про ті гучні корупційні скандали, пов`язані з ім`ям Берлусконі, які прогриміли ще у середині 90-х. Обидва підсудних, тим часом, стверджують, що совість їх чиста: Берлусконі каже, що хабарів не давав, а його адвокат - що говорив правду і лише правду. Нинішній захист екс-прем`єра Італії упевнений, що звинувачення з політика вдасться зняти. Берлусконі представав перед судом в загалом уже шість разів. За різними звинуваченнями, пов`язаними з корупцією. Винним його визнали тричі, проте рішення відмінялися через закінчення строку давності або ж після подачі апеляції. Судячи з усього, Берлусконі вдасться уникнути в`язниці і цього разу - навіть якщо його визнають винним. Термін давності у цій справі закінчується вже в лютому 2008-го року.