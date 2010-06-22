Білорусь почала відбір транзитного газу

Білоруська сторона ввечері у вівторок надіслала до "Газпрому" лист з повідомленням про початок відбору російського транзитного газу. Про це, як передає РІА “Новости” журналістам повідомив перший віце-прем`єр Білорусі Володимир Семашко.

За словами Семашка, відповідне розпорядження було зроблене "з метою підтримки газотранспортної системи".

Як повідомлялося, 21 червня "Газпром" обмежив постачання газу Мінську на 15 відсотків, а 22 червня - ще на 15 відсотків.