Білорусь почала відбір транзитного газу
22:17, 22 червня 2010Світ
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Газпром одержав листа з повідомленням
Білоруська сторона ввечері у вівторок надіслала до "Газпрому" лист з повідомленням про початок відбору російського транзитного газу. Про це, як передає РІА “Новости” журналістам повідомив перший віце-прем`єр Білорусі Володимир Семашко.
За словами Семашка, відповідне розпорядження було зроблене "з метою підтримки газотранспортної системи".
Як повідомлялося, 21 червня "Газпром" обмежив постачання газу Мінську на 15 відсотків, а 22 червня - ще на 15 відсотків.
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