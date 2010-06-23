Лондон проводить агресивну фіскальну політику

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що новий проект бюджетної політики Великої Британії, представлений сьогодні міністром фінансів Сполученого Королівства Джорджем Осборном, послужить зміцненню статусу держави як країни з суверенним рейтингом на рівні ААА із "стабільним" прогнозом. Про це йдеться в поширеному сьогодні повідомленні рейтингового агентства.

На думку аналітиків Fitch, новий проект "надзвичайного" бюджету, поданий Дж.Осборном, передбачає рішучі дії із скорочення дефіциту бюджету країни і зниження величини держборгу. Також наголошується, що агресивна фіскальна політика Лондона послужить стабілізації фінансового становища Великої Британії. Крім того, Fitch чекає підвищення довіри іноземних інвесторів до фінансового сектора країни.

Британський Мінфін, нагадує РосБізнесКонсалтинг, як і очікувалося, пішов на збільшення податків і зниження держвидатків для боротьби з бюджетним дефіцитом. Загалом план Дж.Осборна забезпечить скорочення держвидатків на 32 млрд фунтів стерлінгів (38,31 млрд євро) при одночасному підвищенні податкових зборів на 8 млрд фунтів стерлінгів (9,57 млрд євро), що в сумі дасть економічний ефект в 40 млрд фунтів стерлінгів (47,9 млрд євро) щороку. Разом з цим структурний дефіцит буде усунений до 2015 р.

Одним з найважливіших нововведень першого за 70 років коаліційного уряду Великої Британії стане збільшення податку на додану вартість (ПДВ) з нинішніх 17,5% до 20%. За проектом Дж.Осборна, підвищення ставки ПДВ набуде чинності з 4 січня 2011 р. і дасть змогу додатково одержувати 13 млрд фунтів стерлінгів (15,56 млрд євро).

Водночас у проекті бюджетної політики представлено плани стимулювання бізнесу. Зокрема, з 2011 р. ставка податку з корпорацій щороку зменшуватиметься на 1 процентний пункт впродовж подальших трьох років - до 24%.

Дж.Осборн також запроваджує новий щорічний податок на банківську діяльність, який має відшкодувати втрати від податкових пільг для бідних. Зокрема, з наступного року запроваджується податок у розмірі 0,07% від розмірів банківських активів, за рахунок якого планується залучити до бюджету додаткові 2 млрд фунтів стерлінгів (2,4 млрд євро) щорічно. Проте дрібні британські банки від сплати нового податку звільняються.