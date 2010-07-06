Президент Сомалі: країна – в руках Аль-Каїди

Президент Сомалі шейх Шаріф Шейх Ахмед закликав міжнародне співтовариство допомогти його країні, повідомляє Бі-Бі-Сі. Міжнародна допомога необхідно для того, щоб протистояти повстанцям-ісламістам. За словами Ахмеда, Сомалі нині в руках "Аль-Каїди" і екстремістських груп.

Він зробив цю заяву на регіональному саміті в Ефіопії, і сьогодні стало відомо, що Афросоюз направить в Сомалі додатково дві тисячі миротворців.

Відповідне рішення, повідомляє ІТАР-ТАРС, прийнято на позачерговому саміті Міжурядової організації з розвитку (Intergovernmental Authority on Development, IGAD) в Аддіс-Абебі, скликаному у зв`язку з погіршенням обстановки в країні. Організація «вирішила негайно розмітити в Сомалі додатково дві тисячі миротворців під мандатом Афросоюзу», зазначається в підсумковому комюніке саміту.

У заяві не сказано, які саме країни надішлють своїх солдатів, проте джерела, близькі до зустрічі, повідомили, що велика частина підкріплення прибуде з Уганди.

Лідери регіонального блоку, який об`єднує Джібуті, Кенію, Сомалі, Судан, Уганду і Ефіопію, наголосили, що «для нормалізації обстановки в державі на Африканському Розі необхідно розмістити мінімум 20 тисяч миротворців з Африканського союзу і ООН».

На даний момент миротворча місія Африканського союзу в Сомалі складається з 6,3 тисяч солдатів з Уганди і Бурунді.