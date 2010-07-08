У Москві назвали нового командувача Чорноморським флотом РФ

Інформація військового відомства

Новим командуючим Чорноморським флотом Російської Федерації призначено віце-адмірала Володимира КОРОЛЬОВА. Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили в російському військовому відомстві. Співрозмовник агентства зазначив, що В.КОРОЛЬОВ раніше обіймав посаду заступника командуючого Північним флотом РФ. За його словами, найближчим часом новий командуючий ЧФ РФ буде представлений командуванню й особовому складу флоту.

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