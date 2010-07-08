У міністра внутрішніх справ Німеччини викрали автомобіль

У міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де МЕЗЬЄРА викрали автомобіль.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника дрезденської поліції Томаса ГАЙТНЕРА, автомобіль було згодом знайдено у Дрездені. Викрадачем автомобіля Audi, яким останнім часом користувалася дочка міністра, виявився 33-річний громадянин Польщі.

"Можливо, злодій не знав, що викрадає машину міністра внутрішніх справ. Нам трохи пощастило, що ми змогли зловити викрадача", - сказав Т.ГАЙТНЕР.