У Туреччині українських туристів почали виселяти з готелів

У Туреччині українські дипломатичні установи надають всебічну допомогу громадянам України, яких виселяють з готелів через проблеми з туристичним оператором.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Посольства України в Турецькій Республіці, 8 липня у провінції Анталія українських туристів, які придбали путівки компанії Karya Tour, почали виселяти з готелів у зв’язку з незабезпеченням туристичним оператором оплати за заброньовані для громадян номери.

За дорученням МЗС України Посольство України в Турецькій Республіці та Почесне консульство України у м.Анталія надають всебічне сприяння нашим співвітчизникам з питань розміщення в готелях та, у разі необхідності, їх екстреного повернення на Батьківщину.

Станом на 22.00 за київським часом 9 липня всі українські туристи, які звернулися до дипломатичної та консульської установ, були розміщені в готелях.

Крім того, Департамент консульської служби опрацьовує з Державною службою туризму та курортів Міністерства культури і туризму України та компанією Karya Tour створення на курортах Туреччини пунктів допомоги, до яких громадяни України зможуть звернутися у разі виникнення проблем.

Водночас, з метою надання допомоги громадянам України, які потрапили у складну ситуацію в Туреччині, у Посольстві України в Туреччині відкрито цілодобову „гарячу лінію”: 0312 440-52-89 та 0312 441-84-42.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України в Турецькій Республіці, Почесному консульстві України у м.Анталія та у Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 липня, туроператор Karya Tour Ukraine заявив про фінансові проблеми турецької компанії Sunspot Seyhat Ltd Sti.

“Хочемо повідомити всіх зацікавлених осіб про те, що сьогодні вранці в київський офіс компанії надійшла інформація про фінансові проблеми приймаючої сторони – турецької компанії SUNSPOT SEYHAT LTD STI, яка через об`єктивні причини не може виконати узяті на себе зобов`язання з прийому і розміщення туристів у Туреччині», - сказано у прес-релізі.

Туроператор Karya Tour Ukraine також зазначав, що у київський офіс компанії надійшли скарги від туристичних агентств про відмову поселити туристів у заброньовані і сплачені раніше готелі Анталійського узбережжя.

“У зв`язку з цим туроператор Karya Tour Ukraine за сприяння Міністерства культури і туризму України, Консульської служби МЗС, Міністерства туризму Туреччини і Асоціації Отельєрів Анталії вживає заходів із врегулювання даної ситуації, зокрема з розселення туристів, які перебувають в Туреччині, а також з вивезення туристів до України після завершення сплаченого ними терміну перебування”, - наголошувалось у прес-релізі.

За даними компанії, більшість туристів розселена в готелях, до кінця дня компанія сподівається вирішити всі питання з розселенням тих, що залишилися, сказано у прес-релізі.

Також у прес-релізі наголошувалося, що туроператор Karya Tour Ukraine не припиняє своєї діяльності й продовжує за можливості піклуватися про своїх туристів.