Опозиція виграє вибори до парламенту Японії
19:22, 11 липня 2010Світ
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122 депутатських мандата
Опозиція в Японії забезпечила собі більшість - 122 депутатських мандата - на виборах до верхньої палати парламенту, повідомляє телекомпанія NHK.
Вибори в палату старійшин відбуваються раз на три роки, переобранню підлягає половина з 242 депутатів палати. Вони обираються на 6 років. За 121 один депутатський мандат на нинішніх виборах боролися 437 кандидатів.
Одержавши більшість у верхній палаті, опозиція зможе блокувати законопроекти, прийняті за ініціативою правлячої коаліції.
Раніше прем`єр-міністр Японії Наото КАН підтвердив своєму оточенню, що залишиться на прем`єрській посаді і продовжить політику реформ незалежно від результатів парламентських виборів.
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