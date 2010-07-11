Опозиція виграє вибори до парламенту Японії

Опозиція в Японії забезпечила собі більшість - 122 депутатських мандата - на виборах до верхньої палати парламенту, повідомляє телекомпанія NHK.

Вибори в палату старійшин відбуваються раз на три роки, переобранню підлягає половина з 242 депутатів палати. Вони обираються на 6 років. За 121 один депутатський мандат на нинішніх виборах боролися 437 кандидатів.

Одержавши більшість у верхній палаті, опозиція зможе блокувати законопроекти, прийняті за ініціативою правлячої коаліції.

Раніше прем`єр-міністр Японії Наото КАН підтвердив своєму оточенню, що залишиться на прем`єрській посаді і продовжить політику реформ незалежно від результатів парламентських виборів.