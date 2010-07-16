Німецьким урядовцям керівництво пише листи «з привітом, залитим потом»

У Берліні урядовців відпускають додому, якщо вони дуже пітніють через спеку.

Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія французького видання «Le Nouvel Observateur» з посиланням на берлінське щоденне видання BZ.

За інформацією видання, оскільки температура повітря у Берліні досягла 40 градусів цього тижні, урядовцям було запропоновано йти додому.

«Це рішення має бути ухвалене, поки ви не знепритомніли… Рішення не працювати сьогодні може бути розумним рішенням, до якого я поставлюся з розумінням», - цитує видання уривок електронного листа, відправленого директором офісу, що опікується податковими порушеннями, Еріком ШЛІПАКЕ своїм 260 співробітникам.

«Кожен має вирішити для себе, чи здатний він працювати за таких температурах», - додав урядовець у своєму повідомленні, яке він закінчив словами: «З привітом, залитим потом».

Разом з тим видання відзначає, що підтвердити достовірність електронного листа не вдалося, оскільки цей офіс виявився недоступний.

Минулого тижня температура повітря у Берліні щодня перевищувала позначку 35 градусів за Цельсієм.

Спека вже призвела до поломок систем кондиціонування у швидкісних потягах, що спричинило в країні активні політичні дебати.