Америка хоче, щоб Путін змирився

Росія мусить визнати, що США мають законні інтереси на пострадянському просторі.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявила держсекретар США Кондоліза РАЙС у Вашингтоні під час зустрічі з редакторами американських газет.

«Ми хочемо, щоб росіяни визнали, що у нас є законні інтереси і свої відносини з їхніми сусідами, навіть якщо ці країни були колись частиною Радянського Союзу. Я знаю, іноді це важко зробити. Часом виникають підозри з приводу наших відносин, наприклад, з Україною», - сказала К.РАЙС.

Держсекретар наголосила, що Україна є незалежною державою, з якою США мають намір підтримувати добрі відносини. «Ми також хочемо, щоб у неї були добрі відносини з Росією», - додала вона.

К.РАЙС також визнала, що події, які відбуваються сьогодні усередині Росії, викликають у США дещо більше занепокоєння, ніж її зовнішня політика. «Преса в Росії не дуже вільна, особливо електронні ЗМІ. Судова система не створює враження дуже незалежної, принаймні, якщо судити за найгучнішими справами», - пояснила держсекретар. Найбільшою проблемою Росії К.РАЙС назвала концентрацію влади в Кремлі.

Водночас, держсекретар вважає позитивним той факт, що американська сторона має можливість «досить відверто» обговорювати всі ці питання з російськими офіційними особами. За її словами, цьому значною мірою допомагають добрі особисті відносини, які склалися у неї з міністрами закордонних справ і оборони Росії Сергієм ЛАВРОВИМ і Сергієм ІВАНОВИМ. К.РАЙС також звернула увагу на добрі відносини між президентами Володимиром ПУТІНИМ і Джорджем БУШЕМ.

Коментуючи поширену на Заході думку про згортання демократії в Росії, К.РАЙС повторила свою відому тезу про те, що сьогоднішня Росія - далеко не той Радянський Союз, який вона свого часу вивчала. Проте, керівник американського зовнішньополітичного відомства США вважає, що відмова від взаємодії з Москвою в рамках «вісімки» або Ради Росія-НАТО не принесе жодних позитивних результатів для демократизації в Росії. «Я не бачу в цьому сенсу. Це ні до чого не приведе», - резюмувала К.РАЙС.