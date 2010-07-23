У Нью-Йорку підліток убив свою родину та наклав на себе руки

У Нью-Йорку 14-річний підліток наклав на себе руки, перед цим убивши двох сестер, брата і матір.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на New York Post, інцидент стався у четвер у Стейтен-Айленді.

За даними поліції, підліток перерізав горло одній із сестер, потім іншій, а після так само позбавив себе життя. Проте перед самогубством він підпалив будинок, тим самим убивши ще й матір зі своїм малолітнім братом, які не змогли залишити будівлю.