Канада збирає докази приналежності шельфу

Канадська експедиція слідами кораблів, які зникли в арктичних льодах більше 150 років тому, вирушила цього тижня на пошуки свідчень, що доводили б права Канади на ресурси арктичного шельфу, повідомляє РІА “Новини” з посиланням на ВВС.

Учені Канадського державного агентства Parks Canada сподіваються знайти кораблі Erebus і Terror, щоб дізнатися деталі загибелі експедиції з 128 осіб.

1845 року капітан Джон Франклін вирушив шукати так званий Північно-Західний прохід, за відкриття якого британський Королівський флот призначив винагороду в 10 тисяч фунтів, але кораблі не повернулися, і через три роки на їх пошуки були відправлені рятувальні партії. Одна з них, на кораблі Investigator, потрапила в крижану пастку, проте команда завершила шлях на собачих запряжках і одержала обіцяну винагороду.

Нинішня експедиція може тривати до трьох місяців. Вона стартує на тлі актуальності питання про приналежність Північно-Західного проходу до територіальних вод Канади.

Через зменшення площі арктичної криги ресурси шельфу стають доступнішими, і багато країн починають виявляти до них цікавість. Канада, щоб контролювати доступ в ці акваторії, з 1 липня 2010 року зобов`язала іноземні судна реєструватися, користуючись Північно-західним проходом.

Дно Північного Льодовитого океану так ніколи і не було повністю картографоване через кригу і суворі кліматичні умови. "Ми більше знаємо про поверхню Марса, ніж про рельєф дна центральної частини Північного Льодовитого океану", - зазначив науковець з Канадського державного агентства Parks Canada Райан Гарріс.

Табір розташується біля берегів затоки Мерсі-бей, де за допомогою гідролокаційного устаткування вони вестимуть пошуки корабля Investigator. Другий етап експедиції почнеться, коли дослідники перемістяться на 1000 кілометрів на схід, приєднавшись до гідрографічної експедиції на канадському криголамі Sir Wilfrid Laurier, і займуться пошуками кораблів Erebus і Terror на дні океану на захід від півострова Аделаїди.