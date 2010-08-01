У постраждалому від повені Пакистані - спалах холери

У Пакистані, де сталася найбільша повінь в історії країни, зафіксовано спалах холери, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AFP.

Повідомлення про це захворювання надходять, зокрема, з округу Сват. Чи йдеться про початок епідемії, не повідомляється.

Тим часом кількість жертв повені досягла 862 чоловік. Вдень раніше повідомлялося про приблизно 800 загиблих. Близько 150 чоловік зникли безвісти. З`ясовується місцезнаходження 1500 туристів у Сваті.

За оцінками ООН, від повені постраждав як мінімум мільйон чоловік. Пакистанські синоптики повідомляють, що впродовж 36 годин на північному заході країни випала рекордна кількість опадів - 312 міліметрів.

В даний час рівень води в деяких районах знижується, проте все одно залишається високим. Роботу рятувальників ускладнює те, що багато комунікацій було зруйновано водою і обвалом.

У сусідньому Афганістані в результаті повені загинули як мінімум 65 чоловік. Єврокомісія виділила постраждалим регіонам 30 млн. євро допомоги.