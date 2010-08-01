Лідер чеченських бойовиків офіційно передав повноваження еміра

За повідомленням інтернет-сайту Кавказ-центр, лідер чеченських сепаратистів Доку Умаров офіційно склав з себе повноваження "еміра Кавказького емірату" за станом здоров`я і призначив своїм наступником Асламбека Вадалова.

Він звернувся до прихильників в Інгушетії, Кабардино-Балкарії й Карачаєво-Черкесії з закликом підтримати його вибір і дати присягу новому емірові. Умаров заявив, що "джихад повинні очолити молодші і енергійніші", а він допомагатиме новому керівництву.

Умаров, нагадує Бі-Бі-Сі, узяв на себе відповідальність за вибух потягу "Невський експрес”, а також за вибухи в московському метро. США занесли Умарова до списку "найбільш розшукуваних терористів миру".