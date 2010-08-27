Молдова відзначає 19-ту річницю незалежності

У Молдові сьогодні святкують 19-ту річницю незалежності.

У 1992 році напружена політична ситуація в зоні Придністров`я переросла в збройний конфлікт. У 1994 прийнята Конституція, що діє й досі. У квітні 2009 року в Кишиневі відбулися антиурядові безпорядки, розігнані поліцією.

Як повідомляє РІА «Новости», свято припало не на найкращі часи для держави. У країні панує політичний колапс - практично рік Молдова не має Президента. Тимчасово виконуючий обов`язки Президента Міхай ГІМПУ, всупереч конституційним вимогам, не оголошує дату розпуску парламенту, хоча мав це зробити ще 16 червня.

Крім цього, Молдова, що жорстоко постраждала влітку від повені, вступає в низку виборчих кампаній - 5 вересня пройде референдум про зміну форми виборів Президента, а на 14 листопада плануються самі вибори одночасно з достроковими парламентськими. Але й це ще не остаточне рішення ліберально-демократичної коаліції.