Російські опозиційні рухи створюють коаліцію на вибори

Російські опозиційні рухи створюють коаліцію для участі в парламентських виборах в 2011 році.

Про це УНІАН повідомив член виконкому партії «Другая Россия» Олександр АВЕРІН.

«Сьогодні вдень в Москві пройшла зустріч опозиційних партій, присвячена парламентським виборам 2011 року. У ній взяли участь представники «Другой России»,«Родины: здравый смысл», «Российского объединенного трудового фронта» (РОТ ФРОНТ) і «Солидарности». В результаті було прийнято рішення створити коаліцію опозиційних політичних партій, зацікавлених в участі у виборах», - сказав О.АВЕРІН.

За інформацією прес-служби російського руху «Лівий фронт», до участі в коаліції планується запросити представників інших опозиційних партій і рухів. Наступна робоча зустріч російських опозиціонерів відбудеться всередині вересня.

Раніше партії «Другая Россия», «Родина: здравый смысл», РОТ ФРОНТ провели засновницькі з`їзди, але на даний момент не зареєстровані в Міністерстві юстиції РФ.

Головою виконкому партії «Другая Россия» обрано політика і письменника Едуарда ЛИМОНОВА. Лідером «Родины: здравый смысл», є російський експерт Михайло ДЕЛЯГІН, а РОТ ФРОНТ очолює російський опозиціонер Сергій УДАЛЬЦОВ.