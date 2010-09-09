Американський пастор зібрав для спалення 200 Коранів

Впливова ісламська опозиція Йорданії засудила заклик американського пастора до спалення Корану, назвавши це "оголошенням війни", повідомляє РІА "Новости".

"Образа релігій і священних книг - злочин, який провокує людей. Це оголошення їм війни", - йдеться в заяві "Фронту ісламської дії" - політичної організації асоціації "Братів-мусульман" в Йорданії. "Твердження, що спалення Корану є частиною свободи слова - сміховинне і не має ніякого сенсу".

"Ми закликаємо уряди всіх арабських і мусульманських країн зайняти тверду позицію і чинити тиск на американську адміністрацію, щоб зупинити цей огидний злочин", - йдеться в заяві ФІД. Влада США, наголошується в ньому, "повинна припинити налаштовувати людей проти ісламу і використовувати як привід теракти 2001 року".

Як повідомлялося, пастор однієї з американських церков у Флориді Террі Джонс закликав чотири дні тому парафіян відзначити річницю трагедії 11 вересня публічним спаленням копій Корану.

Cин Джонса розповів, що в їх церкві вже зібрано близько 200 примірників Корану. За словами Джонса-молодшого, чиї слова передає Reuters, частину книг вони купили самі, частину - одержали від людей, що підтримують їх ідею. "Ми хочемо протистояти релігії, яка, як ми вважаємо, веде людей в пекло", - заявив він, зазначивши, що хто хоче, може вважати їх з батьком божевільними, якщо їм завгодно.

"Глибоку стурбованість" подібними планами висловив Генеральний секретар ООН. Reuters, у свою чергу, повідомляє, що з критикою намірів виступив і Ватикан.