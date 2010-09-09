Американський пастор зібрав для спалення 200 Коранів
Ісламісти вважають це "оголошенням війни"
Впливова ісламська опозиція Йорданії засудила заклик американського пастора до спалення Корану, назвавши це "оголошенням війни", повідомляє РІА "Новости".
"Образа релігій і священних книг - злочин, який провокує людей. Це оголошення їм війни", - йдеться в заяві "Фронту ісламської дії" - політичної організації асоціації "Братів-мусульман" в Йорданії. "Твердження, що спалення Корану є частиною свободи слова - сміховинне і не має ніякого сенсу".
"Ми закликаємо уряди всіх арабських і мусульманських країн зайняти тверду позицію і чинити тиск на американську адміністрацію, щоб зупинити цей огидний злочин", - йдеться в заяві ФІД. Влада США, наголошується в ньому, "повинна припинити налаштовувати людей проти ісламу і використовувати як привід теракти 2001 року".
Як повідомлялося, пастор однієї з американських церков у Флориді Террі Джонс закликав чотири дні тому парафіян відзначити річницю трагедії 11 вересня публічним спаленням копій Корану.
Cин Джонса розповів, що в їх церкві вже зібрано близько 200 примірників Корану. За словами Джонса-молодшого, чиї слова передає Reuters, частину книг вони купили самі, частину - одержали від людей, що підтримують їх ідею. "Ми хочемо протистояти релігії, яка, як ми вважаємо, веде людей в пекло", - заявив він, зазначивши, що хто хоче, може вважати їх з батьком божевільними, якщо їм завгодно.
"Глибоку стурбованість" подібними планами висловив Генеральний секретар ООН. Reuters, у свою чергу, повідомляє, що з критикою намірів виступив і Ватикан.