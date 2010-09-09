При гасінні пожеж у Казахстані загинули п'ятеро людей

У Казахстані при гасінні лісових пожеж загинули п`ятеро людей, ще один одержав серйозні травми. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу МНС країни. Повідомляється також, що кількасот людей евакуйовано в Павлодарській і Східно-Казахстанській областях (обидві межують з Росією).

У гасінні вогню беруть участь близько 450 пожежників і більше сотні добровольців; задіяно більше ста одиниць техніки, включно з двома вертольотами казахського МНС.

Увечері 8 вересня стало відомо, що на територію Казахстану буде допущена російська пожежна авіація для гасіння вогню на прикордонних територіях.

В середу вогонь з казахстанської території почав поширюватися на Алтайський край і Новосибірську область Росії. У селищі Ніколаєвка вогнем знищено більше 300 будівель з 433, більше тисячі жителів евакуйовані.