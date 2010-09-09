Європарламенту не подобається, як ЗМІ висвітлюють європейські події

Європарламент звинуватив європейські інституції, національні уряди, а також суспільні ЗМІ в тому, що інформація про європейські події подається недостатньо привабливо для громадян ЄС.

Про це йдеться в схваленій 8 вересня на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Мортена ЛОККЕГААРДА (група ліберальних партій, Данія).

У документі наголошується, що немає проблеми в нестачі інформації про ЄС і діяльність його інституцій, проте ця інформація подається дуже часто без урахування будь-якого порядку пріоритетності.

«Дуже часто вона недостатньо чітка, приваблива і зрозуміла, у багатьох випадках містить дуже технічну мову, відштовхуючи людей, не знайомих з європейськими питаннями», - наголошується в схваленій доповіді.

Депутати вважають, що основний портал ЄС – http://europa.eu - мав би доступнішою мовою пояснювати роль і функції європейських органів.

При цьому депутати висловили стурбованість у зв`язку зі зниженням на 2011 рік європейських фондів для тренінгів журналістів, і закликали Єврокомісію посилити свою політику комунікацій, надавши їй статус пріоритетної.

Крім того, в доповіді висловлюється стурбованість зниженням кількості акредитованих в Брюсселі журналістів, що, на думку депутатів, не відповідає інтересам ні європейських інституцій, ні самих акредитованих журналістів.

Депутати закликали всі європейські органи влади демонструвати більшу відкритість і максимально спростити процедуру акредитації.

При підготовці доповіді з її проекту було знято положення, запропоноване М.ЛОККЕГААРДОМ, про створення «групи незалежних журналістів для неупередженого висвітлення подій ЄС».

Ця пропозиція викликала протест з боку Асоціації іноземної преси – організації, що об`єднує акредитованих в Брюсселі іноземних журналістів. Глава Асоціації Лоренцо КОНСОЛІ назвав цю ідею контрпродуктивною, зазначивши, що кращим рішенням проблеми висвітлення європейських подій є збільшення відкритості європейських інституцій.