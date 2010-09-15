Саакашвілі закликав продовжити енергопоставки в обхід Росії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі на енергетичному саміті, що відбувся в Баку, закликав партнерів не зупинятися і продовжувати енергопостачання в обхід Росії, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Свою заяву грузинський лідер зробив після того, як разом з президентами Азербайджану і Румунії Ільхамом Алієвим і Траяном Бесеску підписав декларацію про співпрацю в рамках нового маршруту постачань газу з Азербайджану через Грузію до Румунії й інших країн Європи. Документ передбачає транспортування до грузинського чорноморського порту Поті, де газ в спеціальних терміналах, які нині будуються, доведуть до скрапленого стану, а потім відправлять через море.

"Енергопотенціал постачань до Європи зростатиме. Тепер дуже важливо встановити такі ж зв`язки і в південному напрямку - Іран, Ірак, Туреччина", - цитує М.Саакашвілі телекомпанія "Руставі-2".

Наголосивши важливу транзитну роль Грузії в енергетичних проектах, М.Саакашвілі нагадав, що проект Nabucco має не менше значення: "Європа одержить природний газ в обхід Росії саме через Азербайджан і Грузію. Це новий важливий проект, але стратегічно не менш важливим є Nabucco, який також повинен послідовно розвиватися".