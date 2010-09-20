Пакистану через повені загрожує голод

Міжнародна благодійна організація "Save the Children" попереджає про загрозу серйозної продовольчої кризи у Пакистані унаслідок руйнівних повеней.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, потоки води знищили зерносховища з урожаєм по всій країні. Багато хто з тих, хто втратив житло, все ще не одержує достатнього харчування.

Зазначається, що в особливо скрутному становищі опинилися діти. За підрахунками, після повеней щонайменше у 12 тисяч дітей серйозне виснаження організму через неповноцінне харчування.

Влада Великої Британії, повідомляє Reuters, має намір виділити додатково $110 млн. як допомогу. Очікується, що ця сума буде спрямована на відновлення сільського господарства та муніципальної інфраструктури.

Розмір попередньої фінансової допомоги, направленої Великою Юританією, склав $100 млн.