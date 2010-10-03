Постраждалу в аварії автобуса у Таїланді українку прооперували

Громадянку України, яка постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Таїланді, прооперовано, її життю нічого не загрожує.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ.

Зазначається, що 2 жовтня орієнтовно о 5.30 ранку за бангкокським часом на трасі Паттайя-Бангкок сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої перекинувся автобус із туристами. В автобусі перебувало 42 особи, в тому числі одна дитина, громадяни Росії та країн СНД. За наявною інформацією, загиблих серед пасажирів немає. Остаточну причину аварії встановить слідство.

Всіх постраждалих було в екстреному порядку доставлено до двох госпіталів м. Паттайя – «Бангкок Паттайя госпіталь» і «Паттайя Меморіал госпіталь». Туристам було надано необхідну медичну допомогу. Більшість із них уже виїхали до своїх готелів.

«Наразі в госпіталі «Паттайя Меморіал» залишаються двоє постраждалих – КОНІН Олександр, 50 років, і КРИВЧЕНКО Інна, 25 років – громадянка України. Обох туристів прооперовано, їхньому життю й здоров`ю нічого не загрожує», - йдеться в повідомленні.

Наразі момент в Паттаї перебуває російський консул, співробітник консульського відділу, а також лікар посольства. Співробітники дипмісії надають необхідну допомогу постраждалим, з`ясовують обставини ДТП, а також уточнюють кількість російських громадян, які були в автобусі.

У Посольстві Росії в м. Бангкок працює телефон гарячої лінії, за яким можна отримати інформацію про постраждалих: +66 2268 1171.