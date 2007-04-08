Турецькі військові кораблі у Севастополі (3 фото)

Танкер ВМФ Туреччини «Ярбай Кудрет Гюнгер» та підводний човен «Буракрейс» у Севастополі у п`ятницю, 6 квітня 2007 р. Цього дня до Севастопольської бухти також увійшов фрегат «Саліхрейс». Група кораблів, які є частиною військово-морських сил НАТО, прибула до Севастополя з тиденним дружнім візитом відповідно до плану міжнародної військової співпраці міністерств оборони України і Туреччини.

Фото Олексія Забусика / УНІАН