Польща не схилятиме Україну до вибору між Росією та Заходом

Польща зараз не буде намагатися схилити українські власті зробити вибір між європейською інтеграцією України та покращенням відносин із найбільшим східним сусідом Росією.

Про це сказав Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому в середу.

Президент Польщі вважає непотрібним ставити Україну перед цим вибором.

„Голим оком видно, що Україна після зміни влади не хоче, аби її схиляли до вибору: з Росією чи із Заходом. Бо вважає, що можна і з одними, і з другими жити добре”, - сказав він.

Водночас Б.КОМОРОВСЬКИЙ визнав, що рано чи пізно Україні доведеться зробити цей вибір, але закликав не акцентувати на цьому увагу, оскільки це справа дальшого майбутнього.

„Давайте будемо оптимістами. Побачимо, що буде за кілька років у відносинах Євросоюзу та Росії. Ми не повинні навіть створювати враження, що хочемо, аби Україна мусила вибрати між євроінтеграцією та добрими відносинами з Росією. Це не в інтересах Польщі”, - відзначив він.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ висловив думку, що насправді Росія, так само як Україна, хоче розвивати якнайкращі стосунки з об’єднуючим сьогодні 27 держав Європейським Союзом, й навіть конкурують між собою, хто зробить це швидше.

„Україна в майбутньому буде змушена зробити вибір, чи хоче бути в економічному просторі створюваному Москвою чи наближатися до європейських стандартів, але це досить віддалене у часі питання”, - відзначив Президент Польщі.

Президент Польщі заявляє про намір продовжувати політику попередніх глав Польської держави, спрямовану на підтримку євроінтеграційних прагнень України, зазначивши, що вступ України до Європейського Союзу підтримують не окремі політичні сили в Польщі, це питання є однією із основ державної політики.

„Це не продовження курсу конкретного Президента, а Польської держави. Адже підтримка України на її шляху на Захід реалізується в польській політиці багато років”, - сказав він.

Президент зауважив, що про продовження підтримки України, серед іншого, свідчить участь представників різних політичних сил Польщі в останньому форумі в Ялті, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES), в якому він також особисто взяв участь.

„Зміна (в політиці стосовно України) може полягати в тому, що менше значення матимуть декларації та запевнення, а набагато більше - факти у вигляді реальних здобутків української сторони у запроваджені стандартів Євросоюзу”, - додав він.