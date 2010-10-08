Угорщина екстрено просить допомогу ЄС

Влада Угорщини звернулася до Єврокомісії з проханням активувати механізм цивільної оборони Євросоюзу на випадок техногенних катастроф у зв`язку з наслідками аварії на глиноземному комбінаті на заході Угорщині, яка викликала розлив отруйних промислових відходів, повідомив РІА “Новости” представник виконавчої влади ЄС.

За його словами, Єврокомісія, зі свого боку, пообіцяла, що необхідна допомога буде надана якнайближчим часом.

Єврокомісія висловила готовність найближчим часом надати необхідну для цього Угорщині допомогу, яка передбачає активізацію механізму цивільної оборони ЄС, в якому задіяні всі 27 членів цієї регіональної організації плюс Хорватія, Ліхтенштейн, Ісландія і Норвегія.

У понеділок на великому глиноземному комбінаті Ajkai Timfoldgyar Zrt, що належить компанії MAL Zrt, за160 кілометрів на захід від Будапешта стався вибух, який зруйнував дамбу резервуару з отруйними відходами.

Прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для боротьби з наслідками розливу його країні потрібні не гроші, а експертна допомога.

У трьох областях (Веспрем, Ваш і Дьер-мошон-Шопрон), яких торкнувся розлив відходів, діє режим надзвичайного стану. Вулиці Торна і Колонтара виявилися вкриті отруйною рідкою масою шаром в два метри, в розташованому нижче за течією Девечері затоплено близько 400 будинків.