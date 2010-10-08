Що робити з "Південним потоком"?

Голова правління Газпрому Олексій Міллер і головний виконавчий директор проекту "Південний потік" Марсел Крамер обговорили питання, пов`язані з будівництвом і визначили завдання, рішення яких найближчим часом повинне мати першочерговий характер, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Газпрому.

Пріоритетними напрямами названі просування проекту в Євросоюзі, завершення підготовки національних ТЕО і Зведеного техніко-економічного обгрунтування "Південного потоку", проведення Оцінки впливу на довкілля та отримання всіх необхідних для початку будівництва газопроводу дозволів.

Під час зустрічі О.Міллер відзначив, що досвід роботи М.Крамера в найбільших світових енергетичних компаніях, а також міжнародних структурах, пов`язаних з ринком нафти і газу, повинен сприяти успішній і своєчасній реалізації проекту "Південний потік".

М.Крамер, колишній керівник голландської газотранспортної компанії Gasunie призначений головою ради директорів і головним виконавчим директором компанії - оператора морської частини газопроводу «Південний потік» - South Stream AG в червні ц.р.