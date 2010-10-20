Україна розвивається за китайською, а не за західною моделлю

Депутат Європарламенту Мікаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) вважає, що Україна сьогодні розвивається за китайською, а не за західною моделлю.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

“Ми маємо говорити про те, що, маючи позитивні новини з галузі промисловості, ми бачимо авторитарний режим, і це більше схоже на китайський підхід, ніж на західний”, - сказав депутат.

Він також висловив стурбованість зростанням ролі СБУ в політичному житті України, зазначивши при цьому, що в Україні помітний цілий ряд “дежа-вю” у питаннях згортання свободи слова, арештів та обшуків представників громадянського суспільства, вилучення у них комп’ютерів з інформацією тощо.

При цьому М.ГАЛЕР звернув окремо увагу на роль у згаданих процесах голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який також, за його словами, є медіа-магнатом і членом Вищої ради юстиції, що призначає суддів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції стосовно України.