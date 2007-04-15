Суд визнав Каспарова винним

Суд стягнув одну тисячу рублів з лідера Об`єднаного цивільного фронту Гарі Каспарова за вигукування антиурядових гасел, повідомляє РІА Новости з посиланням на адвоката Карину Москаленко.

Міліціонери затримали Каспарова у суботу вдень на мітингу в центрі Москви. Відносно нього було порушено адміністративну справу за статтею 20.2 КоАП РФ ("Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування").

"У рішенні суду вказано, що Каспаров брав участь в несанкціонованій ході. Ми вважаємо незаконним і необгрунтованим дане рішення, і маємо намір його оскаржити у вищій інстанції", - сказала інший адвокат Каспарова Олена Ліпцер.

За її словами, на судовому засіданні був допитаний тільки один свідок - співробітник ЗМОПу. "Він стверджував, що нібито затримував Каспарова, проте сам Каспаров у суді пояснив, що даний свідок не брав участі в його затриманні", - відзначила Ліпцер.

Вона повідомила, що свідок плутався у свідченнях. "У суді він заявив, що Каспарова затримали на площі Маяковського, тоді як він був затриманий на Пушкінській", - пояснила адвокат.

Свідок розповів, що Каспаров йшов на чолі групи людей, і на пропозиції розійтися міліціонери отримали відмову. "Після чого нам була дана команда затримати даних осіб", - процитувала слова міліціонера захисниця.

Разом з тим, вона відзначила, що всіх інших затриманих відпустили і "роздали повістки їм з`явитися до суду в різні дні".