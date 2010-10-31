В Індії затонув корабель: кількість жертв може перевищити 100 осіб

В Індії затонув корабель, на борту якого було близько двохсот чоловік . Як повідомляє "Эхо Москвы", 18 пасажирів загинули, більше ста пропали без вісті. Трагедія сталася на річці в штаті Західна Бенгалія напередодні увечері. На місці катастрофи продовжується рятувальна операція. У ній, зокрема, задіяні військові водолази. Власті не виключають, що кількість жертв катастрофи може перевищити 100 осіб.