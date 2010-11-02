Японія тимчасово відкличе посла в РФ через поїздку Медведєва на Курили

Японія тимчасово відкличе свого посла в Росії у відповідь на відвідини президентом Росії Дмитром Медведєвим Курильських островів, повідомив глава МЗС Японії Сейдзі Маехари.

Посла відкликличуть для консультацій у зв`язку з загостренням після поїздки Медведева ситуації навколо Курильських островів.

Міністерство закордонних справ Японії викликало посла Росії в Токіо Михайла Бєлого, щоб вручити йому ноту протесту з приводу поїздки Медведєва. За словами глави МЗС Японії Сейдзі Маехари, ця поїздка «ранить почуття населення Японії».

У понеділок Дмитро Медведєв прибув на острів Кунашир, де провів близько трьох з половиною годин. Це перша поїздка глави російської держави на острови, чию приналежність Росії вже більш ніж півстоліття оспорює Японія, відзначає Газета.ру.